Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formalar belli oldu.

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01/07/2022

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Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonu boyunca giyeceği formalar taraftarın beğenisine sunuldu.

 

Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 2. Foto

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Onurlu bir oyunu odağında tutan Kulübümüzün 120. yılını da kutlamaya başlayacağı bu özel sezonda, #SiyahBeyazınPeşinde sloganıyla formalarda; dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapılıyor." ifadeleri yer aldı.

 

Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 3. Foto

 

Açıklamada, formaların günlük hayata da rahatlıkla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığı ve AEROREADY teknolojisinin kullanıldığı aktarıldı.

 

Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 4. Foto

Yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma setinin ise 679 liradan satışa çıkarıldığı ifade edildi.

 

Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 5. Foto

 

Açıklamada ayrıca, yeni sezonda giyilecek 3 formada da kulübün 120. kuruluş yılına özel olarak 120. yıl özel logosunun yer alacağı belirtildi.

01/07/2022 09:20
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TAGS: beşiktaş, forma
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