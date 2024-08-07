Beşiktaş yeniden devrede: Yasin Özcan için görüşmeler başladı

Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan için girişimlere yeniden başladığı ileri sürüldü. Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya para ve futbolcu teklifi yaptığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'nın genç savunma oyuncusu Yasin Özcan için yeniden devreye girdiği ileri sürüldü.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'ın da transferine onay verdiği Yasin için lacivert beyazlılara para ve futbolcu teklifi yapıldığı öğrenildi.

Kasımpaşalı idarecilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile konuştuktan sonra Beşiktaş'a yanıt verecekleri belirtildi.

18 yaşındaki futbolcu, geçen sezon lig ve kupada toplam 40 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.