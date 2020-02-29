Beşiktaş zirve takibini sürdürüyor!
Süper Lig 24. hafta heyecanı Alanyaspor Beşiktaş maçı ile başladı. Zirve yarışında yer alan iki takımın mücadelesinin ardından sıralama değişti. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan Beşiktaş 2 maç ardından galibiyet almasının yanı sıra rakibi Alanyaspor'u da sıralamada geçti. İşte güncel Süper Lig puan durumu...
29/02/2020
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Alanyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de zirve yarışı heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Puan durumunda iki takımın da sıralamasını etkileyen maçta üç puan ile ayrılan ekip Beşiktaş oldu. Peki zirve yarışında son durum ne? İşte Süper Lig puan durumu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI
29 Şubat Cumartesi 14.00 İ.H. Konyaspor – Kasımpaşa: Ali Palabyık
17.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Antalyaspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan