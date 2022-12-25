Beşiktaş. Gaziantep'te 1 puanla yetindi
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, zirve yolunda yara aldı.
25/12/2022
Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara sonrası çıktığı ilk Süper Lig maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Kalyon Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.
Ev sahibi Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile 71. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk Beşiktaş, 86. dakikada Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile eşitliği yakaladı: 1-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 23'e, Gaziantep FK ise 16'ya çıkardı.