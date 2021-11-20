Beşiktaş'a bir darbe de Alanya'dan

Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrılarak üst üste 3. maçını da kaybetti. Zirve yolunda ağır bir yara daha alan Kara Kartal bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.



Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.



Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.



Bu sonuçla ligde üst üste 3. yenilgisini alan Beşiktaş 20 puanda kalırken, Bülent Korkmaz yönetiminde iyi bir performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor puanını 24 yaparak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Beşiktaş olmasına rağmen ev sahibi Aytemiz Alanyaspor kontra atak sonucu 14. dakikada Babacar ile golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahasına yapmak istediği ortayı Beşiktaş defansı engellemek isterken top, Efecan Karaca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden içeriye çevirdiği topu altıpas üzerindeki Babacar ağlarla buluşturdu: 1-0

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SÜPER LİG HABERLERİ: Aytemiz Alanyaspor 2-0 Beşiktaş (Maç Sonucu)

Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrılarak üst üste 3. maçını da kaybetti. Zirve yolunda ağır bir yara daha alan Kara Kartal bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı.

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NTV Spor 20.11.2021 - 20:54 | Son Güncelleme: 20.11.2021 - 21:03

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.



Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.



Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.



Bu sonuçla ligde üst üste 3. yenilgisini alan Beşiktaş 20 puanda kalırken, Bülent Korkmaz yönetiminde iyi bir performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor puanını 24 yaparak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.



Mücadeleye hızlı başlayan taraf Beşiktaş olmasına rağmen ev sahibi Aytemiz Alanyaspor kontra atak sonucu 14. dakikada Babacar ile golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahasına yapmak istediği ortayı Beşiktaş defansı engellemek isterken top, Efecan Karaca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden içeriye çevirdiği topu altıpas üzerindeki Babacar ağlarla buluşturdu: 1-0

GOL İPTAL EDİLDİ

41. dakikada Alanyaspor'un golü, VAR sisteminden gelen uyarı sonrası iptal oldu. Aytemiz Alanyaspor atağında Awaziem'in yerden çıkardığı top, Vida'dan sekerek Emre Akbaba'ya geldi. Bu futbolcu, ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlarla buluştu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SARI KART: İlk devrenin bitiminin ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sarı kart gördü.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ikinci yarıya 2 oyuncu değişikliğiyle başladı. Atiba ve Pjanic oyundan çıkarken, Can Bozdoğan ve Alex Teixeira oyuna dahil oldu.



Beraberlik için Aytemiz Alanyaspor kalesine yüklenen Beşiktaş rakip savunmayı geçmeyi bir türlü başaramadı. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 90+4. dakikada Diedhiou'nun golüyle farkı ikiye çıkarardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor sahadan 2-0 mağlup ayrılarak son 3 maçından puan çıkaramadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk ederken Aytemiz Alanyaspor ise Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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20/11/2021 20:10