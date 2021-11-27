Beşiktaş'a evinde büyük şok

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Kötü gidişatı durduramayan siyah-beyazlılarda Necip Uysal, 36. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçtan da mağlup ayrılan Beşiktaş için ligde de işler yolunda gitmiyor. GZT Giresunspor'u konuk eden siyah-beyazlı ekip, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada konuk GZT Giresunspor, VAR incelemesi sonrası 20. dakikada penaltı kazandı. Penatıyı golle çevren Fousseni Diabate, Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ı kaptanı Necip Uysal, 36. dakikada Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada kaleci Mert Günok'un hatasını iyi değerlendiren Giresunspor'un forveti Balde, farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Karadeniz temsilcisi, Serginho ile 64'te skoru 3-0 yaptı. 90. dakikada Joe Champness ile bir gol daha bulan Giresunspor, zorlu Beşiktaş deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla son dönemin çıkıştaki ekibi GZT Giresunspor, puanını 16'a çıkarırken ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, 20 puanda kaldı.Siyah-beyazlı ekip, son 12 resmi mücadelenin 10'nunda mağlup oldu.

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27/11/2021 20:16