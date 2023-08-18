Beşiktaş'a Konferans Ligi play-off turunda tanıdık rakip

Siyah-beyazlıların rakibi, Aris'i eleyen Dinamo Kiev oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Aris ile Dinamo Kiev, Yunan temsilcisinin 2-1 kazandığı ilk maçında rövanşında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev

Mücadele 2-1 Dinamo Kiev üstünlüğüyle sonuçlandı. Bununla birlikte mücadele uzatmalara gitti. Maçı penaltılarda kazanan Dinamo Kiev, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Dinamo Kiev, Türk takımlarının Avrupa Kupaları tarihinde en çok kez karşılaştığı rakip oldu. Dinamo Kiev, daha önce en çok Beşiktaş ile toplamda 10 kez olmak üzere karşılaştı.

Kiev ekibi; Fenerbahçe ile 8, Trabzonspor ile 4, Bursaspor ile 2 kez karşı karşıya geldi.