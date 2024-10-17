Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlandığını açıkladı. Kosovalı futbolcu, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlılar, Rashica'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Rashica ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

''Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir. Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.''