Beşiktaş'a Paulista'dan kötü haber: Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.Yıldız oyuncunun 2,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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30/11/2024

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Beşiktaş'a Paulista'dan kötü haber: Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan Gabriel Paulista yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı.

Brezilyalı futbolcunun son durumu belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre sakatlığı ciddi olan Gabriel Paulista'nın sahalardan 2,5 süre uzak kalması bekleniyor.

30/11/2024 10:18
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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