Beşiktaş'a stoperde takviye Premier Lig'den

Beşiktaş stoper arayışlarına devam ediyor.



Siyah-Beyazlılar Manchester United’ın İngliz oyuncusu Axel Tuanzebe’yi listesine aldı.



Beşiktaş, 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.



25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon Euro ödenecek.

Trabzonspor'un da listesinde

Tuanzebe, Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alıyor.



Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli’de forma giydi.



İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.

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07/08/2022 16:46