Beşiktaş’ın 3 Puan Hasreti Sürüyor
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son anlara kadar heyecan dolu geçen karşılaşmada Beşiktaş’ın golünü 79. dakikada Rafa Silva kaydederken, Antalyaspor’un eşitliği getiren sayısı 85. dakikada Erdal Rakip’ten geldi.
YAYIN TARİHİ:
26/01/2025
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son anlara kadar heyecan dolu geçen karşılaşmada Beşiktaş’ın golünü 79. dakikada Rafa Silva kaydederken, Antalyaspor’un eşitliği getiren sayısı 85. dakikada Erdal Rakip’ten geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son anlara kadar heyecan dolu geçen karşılaşmada Beşiktaş’ın golünü 79. dakikada Rafa Silva kaydederken, Antalyaspor’un eşitliği getiren sayısı 85. dakikada Erdal Rakip’ten geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 32’ye, Antalyaspor ise 22’ye yükseltti.
Beşiktaş’ta Cezalılar Arttı
Karşılaşmada sarı kart gören Al-Musrati ve Rafa Silva, cezalı duruma düştü. İki oyuncu, Net Global Sivasspor ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyemeyecek.
Ole Gunnar Solskjaer İlk Lig Maçında Beraberlikle Başladı
Beşiktaş'ın başında ilk Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahadan beraberlikle ayrıldı.
Maçın Önemli Anları
İlk Yarı
- 9. dakika: Antalyaspor'da Kaluzinski'nin ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Mert Günok tarafından kontrol edildi.
- 13. dakika: Beşiktaş’ın kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.
- 38. dakika: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes’in sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Kenan Piric kurtardı.
- 42. dakika: Antalyaspor’da Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan yaptığı ortada Samudio’nun kafa vuruşu auta gitti.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci Yarı
- 55. dakika: Beşiktaş’ın korner organizasyonunda Emirhan Topçu’nun kafa vuruşu savunmaya çarparak direğin üstünden auta çıktı.
- 72. dakika: Antalyaspor’dan Erdal Rakip’in ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.
- 79. dakika: Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes’in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Immobile’nin ortasına iyi yükselen Rafa Silva, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
- 85. dakika: Antalyaspor eşitliği yakaladı. Kaluzinski’nin sol kanattan attığı uzun pasta Van de Streek, topu oyun alanında tuttu ve ceza sahasına çevirdi. Topu alan Erdal Rakip, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
YAYIN TARİHİ: