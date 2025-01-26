Beşiktaş’ın 3 Puan Hasreti Sürüyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son anlara kadar heyecan dolu geçen karşılaşmada Beşiktaş’ın golünü 79. dakikada Rafa Silva kaydederken, Antalyaspor’un eşitliği getiren sayısı 85. dakikada Erdal Rakip’ten geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 32’ye, Antalyaspor ise 22’ye yükseltti.

Beşiktaş’ta Cezalılar Arttı

Karşılaşmada sarı kart gören Al-Musrati ve Rafa Silva, cezalı duruma düştü. İki oyuncu, Net Global Sivasspor ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

Ole Gunnar Solskjaer İlk Lig Maçında Beraberlikle Başladı

Beşiktaş'ın başında ilk Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maçın Önemli Anları

İlk Yarı

9. dakika: Antalyaspor'da Kaluzinski'nin ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Mert Günok tarafından kontrol edildi.

Antalyaspor'da Kaluzinski'nin ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Mert Günok tarafından kontrol edildi. 13. dakika: Beşiktaş’ın kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

Beşiktaş’ın kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta çıktı. 38. dakika: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes’in sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Kenan Piric kurtardı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes’in sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Kenan Piric kurtardı. 42. dakika: Antalyaspor’da Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan yaptığı ortada Samudio’nun kafa vuruşu auta gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci Yarı