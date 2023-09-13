Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu

Beşiktaş'ta Afrika Kupası'nda forma giyecek futbolcuların sayısının fazla olması siyah beyazlıları düşündürüyor.

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13/09/2023

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Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu

Afrika Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.

Organizasyon öncesi Afrikalı oyuncuların fazla olduğu kulüpler düşünceli. Beşiktaş da bu kulüplerden biri.

Siyah beyazlılarda milli takımlarına davet edilmeleri halinde organizasyonda 8 futbolcu forma giyecek. 

Amertey - Gana

Baily - Fildişi Sahili

Colley - Gambiya

Masuaku - Kongo

Muleka - Kongo

Onana - Kamerun

Ghezzal - Cezayir

Aboubakar  - Kamerun

Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:

Fatih Karagümrük

Pendikspor (D)

Adana Demirspor

Sivasspor (D)

Trabzonspor

Kayserispor (D)

13/09/2023 17:41
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TAGS: Beşiktaş’ın Afrika Kupası kabusu
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