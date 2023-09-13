Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu
Beşiktaş'ta Afrika Kupası'nda forma giyecek futbolcuların sayısının fazla olması siyah beyazlıları düşündürüyor.
13/09/2023
Afrika Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.
Organizasyon öncesi Afrikalı oyuncuların fazla olduğu kulüpler düşünceli. Beşiktaş da bu kulüplerden biri.
Siyah beyazlılarda milli takımlarına davet edilmeleri halinde organizasyonda 8 futbolcu forma giyecek.
Amertey - Gana
Baily - Fildişi Sahili
Colley - Gambiya
Masuaku - Kongo
Muleka - Kongo
Onana - Kamerun
Ghezzal - Cezayir
Aboubakar - Kamerun
Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:
Fatih Karagümrük
Pendikspor (D)
Adana Demirspor
Sivasspor (D)
Trabzonspor
Kayserispor (D)