Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu

Afrika Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.

Organizasyon öncesi Afrikalı oyuncuların fazla olduğu kulüpler düşünceli. Beşiktaş da bu kulüplerden biri.

Siyah beyazlılarda milli takımlarına davet edilmeleri halinde organizasyonda 8 futbolcu forma giyecek.

Amertey - Gana

Baily - Fildişi Sahili

Colley - Gambiya

Masuaku - Kongo

Muleka - Kongo

Onana - Kamerun

Ghezzal - Cezayir

Aboubakar - Kamerun

Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:

Fatih Karagümrük

Pendikspor (D)

Adana Demirspor

Sivasspor (D)

Trabzonspor

Kayserispor (D)