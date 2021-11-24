Beşiktaş’ın Avrupa defteri kapandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı. Grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, böylece Avrupa defterini de kapattı.

Beşiktaş, bu karşılaşmaya Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesine göre 5 farklı isimle çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ersin Destanoğlu, Atiba Hutchinson, Welinton ve Kenan Karaman'ı Ajax karşısında yedek soyundurdu.

Yalçın, Ajax karşılaşmasında kalede Mert Günok'a şans verdi. Sergen Yalçın ayrıca Mehmet Topal, Alex Teixeira, Francisco Montero ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Siyah beyazlılar maça Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, N'Koudou, Larin 11'i ile çıktı.

20. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Mazraoui'nin müdahalesi sırasında top bu oyuncunun eline çarptı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Peljto, Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu kenardan izledi. Hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Gravenberch'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Tagliafico, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Haller'e çıkarttı. Haller de topu boş kaleye gönderip skoru eşitledi.

69. dakikada Tadic'in yerden penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşta Martinez, gelişine vuruşunu yaptı. Seken top Haller'in önüne düştü. Bomboş pozisyonda arka direkte topla buluşan Haller, topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.

78. dakikada Montero sakatlık geçirdi. Haller ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık geçiren Montero, kendisini yere bıraktı. Montero sedye eşliğinde kenara geldi.

90 dakika, Ajax'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu skorun ardından Beşiktaş, puansız olarak son sırada kaldı. Ajax ise 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü.

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24/11/2021 21:45