Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı verdiği olağanüstü kongre sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul'da Saat 17.00 itibarıyla kapılar kapandı ve oy verme işlemi tamamlandı.

Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 13 bin 158 kongre üyesi oy kullandı. Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı.

Beşiktaş'ta genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi. Şu ana kadar açılan toplam 23 sandıkta 7990 oy toplayan Serdal Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre Beşiktaş'ın seçilmiş 36. başkanı oldu. Başkan adayı Hüseyin Yücel ise rakibi Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.