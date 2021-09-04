Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 382 milyon lira olarak açıklandı

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 lira olduğu açıklandı.



Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

30 Haziran 2021 itibarıyla toplam borcun 520 milyon 638 bin 315 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, mart ayındaki toplantıda toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıklanmıştı.

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04/09/2021 14:14