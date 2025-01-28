Beşiktaş'ın Cengiz Ünder için ödeyeceği rakam belli oldu: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den önceki rekor transferi olan Cengiz Ünder, Beşiktaş yolcusu.

27 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın el sıkıştığı belirtildi.

Beşiktaş, Cengiz Ünder'le de büyük oranda anlaşma sağladı.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon euro kazanan Cengiz Ünder'i 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Siyah-beyazlıların futbolcuya toplam 4 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Kalan kısmın ödemesi de Fenerbahçe tarafından yapılacak.

Bu sezon 7 maçta 161 dakika süre bulanbilen Cengiz Ünder'in kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.