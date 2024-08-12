Beşiktaş'ın Cher Ndour transferinde Luis Enrique detayı

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Paris Saint Germain'de forma giyen Cher Ndour ile anlaştığı ileri sürülürken, bu transferin perde arkasında yaşanan detaylar da belli olmaya başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlılar Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiralamasının ardından orta sahaya Cher Ndour hamlesini yaptı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yönetim ile yaptığı istişarelerde uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü ön libero ve merkez oynayabilen profil istedi.

Bunun üzerine hocaya Paris Saint- Germain'den Cher Ndour ismi sunuldu. Bronckhorst da futbolculuk döneminde birlikte Barcelona forması giydiği Luis Enrique'ye telefon etti.

PSG'yi çalıştıran İspanyol futbol adamına Ndour ile ilgili düşüncelerini soran siyah-beyazlı hoca, arkadaşından "Aradığınız profile uygun, takımınıza katkı sağlayacaktır" şeklinde olumlu geri dönüş aldı.

Bu gelişme sonrası Bronckhorst, 20 yaşındaki oyuncuya onay verdi ve PSG ile 1 yıllığına kiralık anlaşma sağlandı. Ndour da Beşiktaş'a sıcak bakarken oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.