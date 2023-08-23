Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı. Bugün öğleden sonra maçın oynanacağı Romanya'ya gidecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes.