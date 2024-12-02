Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetiminde Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi takım 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle öne geçerken, siyah beyazlılar bu gole 41. dakikada Ciro Immobile ile karşılık verdi.

Beşiktaş Süper Lig'deki puanını 22'ye çıkardı ve 5. sırada yer aldı. Hatayspor ise 8 puanla 18. basamakta bulunuyor.

12 sarı kart çıktı

Hakem Kadir Sağlam 12 kez sarı kartına başvurdu ve bu sezon bir maçta çıkan en fazla sarı kart çıkarma rekoruna imza attı. Hatayspor'dan 9, Beşiktaş'tan ise 3 sarı kart gördü.

Chamberlain siftah yaptı

Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusuı Alex Oxlade Chamberlain bu sezon ilk kez forma giydi. Giovanni van Bronckhorst döneminde forma yüzü göremeyen Chamberlain, teknik sorumlu Serdar Topraktepe tarafından 78. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girdi.

Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Bu sonuçla Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Siyah beyazlıları bu süreçte 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Beşiktaş son galibiyetini 20 Ekim'de Konyaspor'u 2-0 yenerek elde etmişti.

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile

Hatayspor'un 11'i: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar

Tribünlerin büyük kısmı doldu

Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu.

Siyah beyazlı izleyiciler maç öncesi "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" sloganı attı, futbolcuları tribün önüne çağırarak alkışladı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla ceza alanına hareketlenen Rafa Silva'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

18. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner vuruşunda arka direkte topla buluşan Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

25. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top dışarıya çıktı.

29. dakikada Cemali Sertel'ın ortasında Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

40. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan Joelson Fernandes'in vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

41. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde Immobile topu kafayla ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada ceza alanında topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunu Mert yatarak uzaklaştırdı.

İkinci yarı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Beşiktaş karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

70. dakikada gelişen Hatayspor atağında Fernandes'in ceza sahasının solundan vuruşunda kaleci Mert Günok topu çeldi.

71. dakikada konuk ekip etkili geldi. Gedson Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermeyi tercih etti. Araya giren Diack, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

76. dakikada Beşiktaş yine Fernandes ile gole yaklaştı. Bu oyuncunun kalenin sağından vuruşunda topu ayağıyla kurtaran kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

86. dakikada sol kanatta hareketlenen Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, üst direğe çarpıp kale sahasına döndü.

90+3. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Svensson'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+5. dakikada siyah beyazlı ekibin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda ağlara giden top, kaleci Erce Kardeşler'e müdahale olduğu gerekçesiyle gol sayılmadı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.