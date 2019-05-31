Beşiktaş'ın gözü Avusturya'da

Şenol Güneş'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğunu Abdullah Avcı ile dolduran Beşiktaş'ta yönetim, transferdeki yol haritasını belirledi.



Takımın maaş ortalamasını düşürmek isteyen yönetim, transferde önceliğini bonservisi elinde olan ya da maliyeti düşük futbolculara verecek.



Adem Ljacic'e 6 buçuk milyon euro ödeyerek transfer bütçesinin önemli bir kısmını harcayan siyah beyazlılar, transfer döneminde daha temkinli davranma kararı aldı.



Bonservisi elinde olan futbolcularla görüşecek olan yönetim, aynı zamanda maliyeti düşük genç futbolcularla da ilgileniyor.



Bu isimlerden birinin, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen Türk futbolcu Doğan Erdoğan olduğu öğrenildi.



Samsunspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, orta alanda görev yapıyor.



Beşiktaş yönetiminin, Abdullah Avcı'nın görüşünü aldıktan sonra Doğan Erdoğan'ı kadrosuna katmak için harekete geçeceği ifade ediliyor.



Kaynak: TRT SPOR