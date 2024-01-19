Beşiktaş'ın istediği William Carvalho kararını verdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un istediği ön libero transferi için çalışmalar devam ederken, siyah beyazlıların gündeminde Real Betis'in Portekizli oyuncusu William Carvalho'nun olduğu ileri sürüldü.



CARVALHO BU KEZ VEDAYA YAKIN



İspanyol spor sitesi El Gol Digital'in haberine göre; 5.5 yıldır Betis'te forma giyen ve bu süreçte zaman zaman İspanyol ekibinden ayrılmak istediği haberleri çıkan Carvalho, bu kez takımına veda etmeye çok yakın.



SATIN ALMA OPSİYONU NETLEŞMEDİ



Haber detayında, Beşiktaş'ın William Carvalho'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. Siyah beyazlılar, Portekizli yıldızın yarım sezonluk ücretinin tamamını ödeyecek. Beşiktaş'ın sezon sonundaki satın alma opsiyonunu gerçekleştirmek için kasasından çıkacan miktar ise henüz netlik kazanmadı.



TRANSFERDE SANTOS ETKİSİ



31 yaşındaki ön liberonun, siyah beyazlı takımın teklifini Fernando Santos'un da etkisiyle kabul ettiği öne sürüldü. Carvalho, 2014-2022 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu 80 kez milli formayı giydi.



2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan William Carvalho'nun piyasa değeri 6 milyon Euro. Portekizli orta saha oyuncusu 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.



16 MAÇTA 3 ASİST



Bu sezon 16 maçta forma giyen Carvalho, 3 asist yaparken fileleri havalandıramadı.

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