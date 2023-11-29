Beşiktaş'ın konuğu Club Brugge

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

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29/11/2023

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Beşiktaş'ın konuğu Club Brugge


Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor

29/11/2023 10:00
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TAGS: Beşiktaş, Club Brugge
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