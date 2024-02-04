Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor...İşte muhtemel 11'ler

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

igde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de sadece 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

37 puanı bulunan Trabzonspor ise haftaya 3. sırada girdi.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen bordo-mavili ekip, kötü gidişata Beşiktaş maçıyla son vermeye çalışacak.

Beşiktaş'ta 5 isim yok, 5 isim ceza sınırında

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor cephesi...6 eksik

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen, Benkovic ve henüz hazır olmayan Orsic ile kadro dışı bırakılan Umut Bozok görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu da takımdaki yerlerini alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Trezeguet ise takıma katıldı.

Karadeniz ekibinde iki oyuncu oyuncu sarı kart ceza sınırında. Rayyan Baniya ve Enis Destan, kart görmeleri halinde Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Bahtyar, Colley, Necip, Svensson, Amartey, Gedson, Demir Ege, Semih, Rashica, Cenk.

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil (Fernandez), Baniya, Mehmet Can, Mendy, Berat, Trezeguet, Bardhi, Visca, Enis.

Beşiktaş sahasında kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.