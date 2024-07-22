Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain planı

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Chamberlain hakkında siyah-beyazlı kulübün karar aldığı iddia edildi. Beşiktaş, Chamberlain'in maaşının büyük bölümü karşılanırsa oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

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22/07/2024

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Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain planı

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden ve Beşiktaş'ta beklenen katkıyı sağlayamayan Alex Oxlade-Chamberlain için siyah-beyazlı kulüpten karar çıktığı iddia edildi. 

Chamberlain'in transferi hakkında İngiliz basınından iddia geldi. 

BEŞİKTAŞ'IN CHAMBERLAIN PLANI

Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, oyuncunun maaşının büyük bölümünün karşılanması halinde Chamberlain'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. 

Geçtiğimiz dönemde Premier Lig'ten kulüplerin Chamberlain'e talip olabileceği belirtilmişti. 

İngiliz orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Chamberlain toplam 1.424 dakika sahada kaldı.

22/07/2024 11:14
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TAGS: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain
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