Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Yeni transfer Joao Mario kafilede yer aldı.
14/09/2024
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Şenol Günel yönetimindeki ilk maçına çıkacak bordo-mavilileri kayıpsız geçerek çıkışını sürdürmek isteyen Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
JOAO MARIO KAFİLEDE
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yeni transfer Joao Mario yer aldı. Siyah-beyazlılar Trabzon'a Alex Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i götürmedi.14/09/2024 14:28