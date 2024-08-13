Beşiktaş'ın transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milano kentinden uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ndour, konaklayacağı otele geçti.

Siyah-beyazlıların, Cher Ndour ile transfere ilişkin son detayları görüşeceği öğrenildi.

İtalyan oyuncuyla anlaşılması durumunda Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinin ardından Ndour ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

CHER NDOUR KİMDİR?

2004 yılında İtalya'nın Brescia şehrinde doğan Cher Ndour futbola Atalanta altyapısında başladı. 2020 yılında Benfica'ya transfer olan Ndour, Portekiz temsilcisinin 23 yaş altı ve B takımlarında forma giydikten sonra 2023'te PSG ile anlaştı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Braga'ya kiralanan genç futbolcu, 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesi beklenen İtalyan orta sahanın, PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.