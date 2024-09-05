Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek kadrosunu açıkladı.
05/09/2024
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, kadroyu bildirdi.
Siyah beyazlılar, Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'a listede yer vermedi.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki kadrosu:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Zainutdinov, Ernest Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu05/09/2024 10:41