Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek kadrosunu açıkladı.

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05/09/2024

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, kadroyu bildirdi.

Siyah beyazlılar, Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'a listede yer vermedi.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Zainutdinov, Ernest Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu

05/09/2024 10:41
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TAGS: Beşiktaş, UEFA, Avrupa Ligi
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