Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Pinheiro oluyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor. Siyah-beyazlılar Bruno Pinheiro ile prensipte anlaştı.

Portekizli teknik adam, hali hazırda Estoril'i çalıştırıyor.

Pinheiro sözleşmesini feshettikten sonra İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş, 45 yaşındaki teknik adamla 1 buçuk yıllık anlaşma sağladı.

Bruno Pinheiro kimdir? (Tıklayın)

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’i göreve getirmek istese de yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın Pinheiro için yaptığı sunumun ardından Portekizli çalıştırıcı Beşiktaş’a en uygun isim olarak kabul gördü.

Bruno Pinheiro'nun görevine gelecek hafta başlaması hedefleniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine 19 yaş altı takımı teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak.

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15/12/2021 16:26