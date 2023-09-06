Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

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06/09/2023

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Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Bailly'nin uçağı yaklaşık 2 saatlik bir rötarla İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, Manchester'dan tarifeli uçakla gelen oyuncuya menajeri eşlik etti.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

06/09/2023 09:59
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TAGS: Beşiktaş, Eric Bailly, İstanbul
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