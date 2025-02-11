Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti
YAYIN TARİHİ:
11/02/2025
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti.
ELAN RICARDO'YA SAĞLIK KONTROLÜ
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesindeki kontrollerde öncelikle kan tetkikleri yapıldı.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Ricardo'nun tetkikleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
YAYIN TARİHİ: