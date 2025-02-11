Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti

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11/02/2025

Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti.

ELAN RICARDO'YA SAĞLIK KONTROLÜ

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesindeki kontrollerde öncelikle kan tetkikleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Ricardo'nun tetkikleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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