Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

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30/10/2023

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Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden 31 yaşındaki santrforun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."

30/10/2023 09:46
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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