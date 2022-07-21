Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

ads ads ads ads
21/07/2022

ads
Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs yırtığı nedeniyle İspanya kampı kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat edildi.

De Souza'ya, kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.

Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.

21/07/2022 12:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Beşiktaş, Kulübü, Brezilya, Josef de Souza, meliyat
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.