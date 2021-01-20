Beşiktaş’ta 1 futbolcu corona çıktı

Süper Lig’in 20. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta yapılan corona virüsü testleri sonrasında 1 futbolcunun sonucu pozitif çıktı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.”

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20/01/2021 17:02