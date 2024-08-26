Beşiktaş'ta 2 ayrılık kapıda

Beşiktaş'ta, kadrodaki değişim devam ediyor. Siyah beyazlılar, 7 oyuncuyu renklerine bağladı; birçok oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Giden oyunculara bu hafta yenilerinin eklenmesi gündemde. O oyunculardan biri Alex Oxlade-Chamberlain.

Ada takımlarının ilgi gösterdiği İngiliz oyuncuyla sözleşme fesih görüşmeleri sürüyor. Yönetimin, kısa süre içinde deneyimli isimle ortak noktada buluşulması bekleniyor.

Daniel Amartey de Beşiktaş'tan ayrılmanın eşiğinde. Yönetim, Ganalı oyuncunun Suudi Arabistan takımlarına transfer olmasını istiyor.

Amartey de ayrılık yolunda...

Gitmemek için ısrarcı olan 31 yaşındaki oyuncunun ikna edilmesine çalışılıyor.