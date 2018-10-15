Beşiktaş’ta Adriano şoku! Göztepe maçında yok…
Beşiktaş, tecrübeli sol bek Adriano'nun sakatlığı ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. İyileşmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun çekilen MR'ı sonrası Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
15/10/2018
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaş altı takımıyla oynananı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan Adriano’nun ortopedik muayenesi ve çekilen MR’ı sonucuna göre, sol diz iç yan bağ ile kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildiği bildirildi. Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Adriano, Göztepe maçında sahada olmayacak. Adriano’nun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:
“Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”
2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Adriano’nun oynamasının zor olduğu maçlar :
21 Ekim Pazar : Göztepe – Beşiktaş
25 Ekim Perşembe : Genk – Beşiktaş
29 Ekim Pazartesi : Çaykur Rizespor – Beşiktaş
3 Kasım Cumartesi : Medipol Başakşehir – Beşiktaş