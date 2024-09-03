Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdan ayrılığı gündemde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansını çıkardı.



Siyah-beyazlı takımdan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde tecrübeli futbolcunun lisansının çıkarıldığı belirtildi.



Oxlade-Chamberlain'in adı transfer döneminde İngiliz ekipleriyle anılmış ancak tecrübeli oyuncu transfer döneminin kapanmasının ardından takımda kalmıştı.



Deneyimli oyuncu Beşiktaş'ın Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 3 maçta kadroda yer almadı.

OXLADE-CHAMBERLAIN'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında imza atan Alex Oxlade-Chamberlain, 30 maça çıktı.



Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.



Chamberlain, kariyerinde daha önce Southampton, Arsenal ve Liverpool formalarını giydi.