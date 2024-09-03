Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansının çıkarıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
03/09/2024
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdan ayrılığı gündemde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı takımdan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde tecrübeli futbolcunun lisansının çıkarıldığı belirtildi.
Oxlade-Chamberlain'in adı transfer döneminde İngiliz ekipleriyle anılmış ancak tecrübeli oyuncu transfer döneminin kapanmasının ardından takımda kalmıştı.
Deneyimli oyuncu Beşiktaş'ın Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 3 maçta kadroda yer almadı.
OXLADE-CHAMBERLAIN'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında imza atan Alex Oxlade-Chamberlain, 30 maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Chamberlain, kariyerinde daha önce Southampton, Arsenal ve Liverpool formalarını giydi.