Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansının çıkarıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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03/09/2024

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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdan ayrılığı gündemde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansını çıkardı.

Siyah-beyazlı takımdan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde tecrübeli futbolcunun lisansının çıkarıldığı belirtildi.

Oxlade-Chamberlain'in adı transfer döneminde İngiliz ekipleriyle anılmış ancak tecrübeli oyuncu transfer döneminin kapanmasının ardından takımda kalmıştı.

Deneyimli oyuncu Beşiktaş'ın Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 3 maçta kadroda yer almadı.

OXLADE-CHAMBERLAIN'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında imza atan Alex Oxlade-Chamberlain, 30 maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Chamberlain, kariyerinde daha önce Southampton, Arsenal ve Liverpool formalarını giydi.

03/09/2024 15:07
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TAGS: Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain
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