Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta bir ayrılık daha yaşanıyor.

Siyah beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Alex Teixeira ile yollarını ayırdı. Sezon hazırlıkları için İstanbul’a gelen Brezilyalı oyuncu ile yapılan görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

Teixeria ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi feshedecek.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Geçen sezon Beşiktaş ile 31 maça çıkan Teixeria 4 gol attı, 1 asist yaptı.

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02/07/2022 14:02