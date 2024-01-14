Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı

Farih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-Beyazlılar, Amir'in MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını bildirdi.

AMIR SEZONU KAPATTI

Amir Hadziahmetovic sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır.

Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır."