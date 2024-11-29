Beşiktaş'ta ayrılık için geri sayım: Takım ona emanet edilecek

Beşiktaş'ın yeni futbol başkanı Hüseyin Yücel'in, bugün futbol komitesini toplayıp Van Bronckhorst ile yolları ayırması bekleniyor. DHA'nın haberinde; Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Onur Göçmez'in de katılacağı toplantıya Hollandalı çalıştırıcının da çağırılacağı ve ayrılık konusunda önce karşılıklı anlaşma sağlanmaya çalışılacağı öğrenildi.

Eğer bu gerçekleşmez ise tek alternatif olarak sözleşmede yazan tazminat maddesinin devreye sokularak ayrılığın gerçekleşmesi kaçınılmaz görülüyor

Giovanni van Bronckhorst ile yolların resmen ayrılması durumunda ise Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu.

Sabah'ta yer alan haberde, Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı olarak Sergen Yalçın gösteriliyor.

Hoca değişikliğindeki geçiş sürecinde ise takımın başında Serdar Topraktepe'nin yer alması bekleniyor.