Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: Suudi Arabistan'a kiralık gönderildi

Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala kadrosunu şekillendiren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlı takımda kadroda düşünülmeyen Jackson Muleka, satın alma opsiyonuyla birlikte Suudi Arabistan'ın El-Kholood taakımına kiralandı.

Haber detayında Suudi kulübünün Beşiktaş'a 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtilirken, futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 3 milyon 250 bin Euro olduğu kaydedildi.

Siyah beyazlılar, Muleka'yı Temmuz 2022'de 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege takımından transfer etmişti.

Demokratik Kongolu futbolcu, Beşiktaş formasıyla 79 maça çıkarken 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.