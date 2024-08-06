Beşiktaş'ta ayrılık iddiası: Suudi Arabistan'a kiralık gönderildi
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka'nın, Suudi Arabistan'ın El-Kholood takımına kiralık olarak gönderildiği iddia edildi.
06/08/2024
Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala kadrosunu şekillendiren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlı takımda kadroda düşünülmeyen Jackson Muleka, satın alma opsiyonuyla birlikte Suudi Arabistan'ın El-Kholood taakımına kiralandı.
Haber detayında Suudi kulübünün Beşiktaş'a 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtilirken, futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 3 milyon 250 bin Euro olduğu kaydedildi.
Siyah beyazlılar, Muleka'yı Temmuz 2022'de 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege takımından transfer etmişti.
Demokratik Kongolu futbolcu, Beşiktaş formasıyla 79 maça çıkarken 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.06/08/2024 16:05