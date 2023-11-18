Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat projelerini tanıttı

Volkswagen Arena'da 'Beşiktaşlıların Yolu' adı verilen tanıtım toplantısına siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

Onursal başkan Süleyman Seba'nın borçsuz bir kulüp bıraktığını söyleyen Arat, "Son 3 ayın özetinde 22 Ağustos'ta camiama 'Hemen genel kurul yapın, 1 gün bile kaybedecek vaktimiz yok' dedik. 28 Ağustos'ta benim bu çağrıma cevap vermek için basın toplantısı yapıldı. 45 gün sonra 'olağanüstü genel kurul yapacağız' dendi. 6 Ekim'de 17 Aralık'a tarih verildi. 1 gün bile kaybetmek bile zararımıza desek de belli baskılarla 3 Aralık'a tarih çekildi. Bu karar alındığında teknik direktörümüz yoktu ve 9 maç vardı. Seçim tarihi açıklanırken kimse istifa etmedi. Kulüplerde böyle bir gelenek yok. İstifa etmeniz lazım. Başkan, oynanacak derbinin sonucunu bekledi, maç kötü sonuçlanınca başkan olmayacağına karar verdi. Asbaşkan, başkanın kararını bekledi." ifadelerini kullandı.

"23 yılda tek bir tapu alınamadığı gibi tüm tapularımız heba edildi"

Beşiktaş'ı dizayn edenlerin siyah-beyazlı kulübü kontrolü altına almaya çalıştığını söyleyen Arat şunları aktardı:

"Adayları ofislerine çağırdılar. Asbaşkanlarının çekilmesini istedi. Diğer aday 22 gün kala adaylığını ilan etti. Beşiktaş, Avrupa'dan elendi ve milyonlarca avro zarar etti. Teknik sorumlu, camiamızı rencide edecek açıklamalar yaptı. Yönetim varken değerli adayımız Rıza Çalımbay'la görüşeceğini söyledi. Adaylık başvurumuzu yaptık, kulüp bize bilgi vermedi. Yıllardır birbirini aklamaya çalışan yönetimler, Deloitte ve KPMG raporlarını kasalara koydu. Hepsi hesap soracağız diye geldi ve birbirlerini akladılar. Hukuk kurulu kuracağız ve hukuk ne gerektiriyorsa onu yapacağız. 23 yılda tek bir tapu alınamadığı gibi tüm tapularımız heba edildi. 'Fulya'yı unutun' dedi, Fulya'yı Beşiktaşlıların vicdanı unutmayacak. 515 milyonluk bütçe aşımı davası kazanılıyor, kulüp bu davaya itiraz ediyor. Bu para kulübe girecek, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Tüpraş gelirleri kırdırıldı dedim, ses çıkmadı. Aksine bir şey söyleyemediler. Gitmeye 23-25 gün kala bu yapıldı. Tüm bu nedenlerle buradayım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedim. 3 Aralık'tan sonra kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamayacak. Bu seçim Beşiktaş'ın köprüden önceki son çıkışıdır. Üyeler kontrolsüz şekilde kulübe sokulmuştur. Başkan, 'Gelen herkesi üye yaptım, nereden geldikleri belli değil' dedi. Bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. 2024 Mayıs'ında camiamız tehlike altındadır. Bazı yöneticiler üye kaydını ve tek derdi Beşiktaş olan derneklerini suistimal ederek oylarını pazarlamaları ibret alınacak bir konudur. Beşiktaşlılara kimse oyunu kime vereceğini dikte edemez. Beşiktaşlı bağımsızdır. Gelin hep birlikte Beşiktaş'ı özgürleştirelim, özümüze dönelim. Bu seçim Beşiktaş'ın seçimidir, kimse müdahale etmesin. Kimse kimseden icazet beklemesin. Bu yola çıkarken taşıdığım düşünceyi gözlerinizin içine bakarak ifade etmek istiyorum. Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden Şeref beylerden, Baba Hakkılardan, terörün eline geçmesin diye göreve çağıran Süleyman Seba'dan emanet. Beşiktaş'ı dünyanın en kurumsal kulüplerinden biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yol Beşiktaşlıların yoludur."

"Avrupalı kulüpler olmak üzere önemli kulüplerle ilişkiler kuracağız"

Projelerini anlatan Arat, Beşiktaş'ın geleneklerinin kaybolduğunu belirterek, futbol takımı ile ilgili planlarını şöyle anlattı:

"Sayın Seba kulübü borçsuz ve kasada nakitle bıraktı. Kulübün itibarı, kültürü, gelenekleri gitti menajerlerle yönetilen sistem geldi. Üç büyük kulüp toplandığı zaman Süleyman Seba'nın liderliğinde toplanırdı. Kararlar Beşiktaş Kulübünde alınırdı. Parası yoktu ama çok büyük itibarı vardı. Rıdvan, Serdar ve Emirhan 10 milyon avroya yurt dışına gitti. Serdar'ın piyasa fiyatı 40 milyon avro oldu Braga'da. Onların yerine gelen oyuncu 90 dakika bile oynamadı. Menajerlere teslim etmeyeceğiz bu kulübü. Necip Uysal bizim evladımızdır. 2004 yılında 12 yaşında öz kaynak sporcusu olmuş. 2009'dan bu yana Necip'in oynadığı libero ve stoper pozisyonlarına 44 oyuncu alınmış, Necip bir tek kalecilik yapmamış. Harcamışlar harcamışlar ama Necip'in yerini kimse dolduramamış. Herkes futbol takımını soruyor. Avrupalı kulüpler olmak üzere önemli kulüplerle ilişkiler kuracağız. Onlarla iletişim içinde olacağız. Beşiktaş kendi sporcu verisini kendi sakladığı bir sistem kuracağız. 14 yaşında çocukları alıp gidemeyecekler. Beşiktaş'ın 120 yıllık gücü ve itibarıyla transfer yapacağız. Futbol takımımızın tamamına hizmet edecek atletik performans birimini kuracağız. Beşiktaş altyapı sistemini Avrupa standartlarına göre yeniden planlayacağız. Tüm Türkiye’de futbol okulları kurup, aralarında turnuvalar düzenleyeceğiz. Aralarındaki yıldızları kazanacağız."

Tüpraş Stadı'nda akustik sorunu olduğunu söyleyen Arat, "Stadımızda gerekli çatı değişikliği yaparak akustik sorununu çözeceğiz. Kale arkası tribününü UEFA normlarında değiştirerek, kapasitesini yüzde 80 artıracağız. Stadımızda efsaneler tribünü kuracağız. Bizim efsanelerimiz maça gelecek." dedi.

Beşiktaş'ın medya ve iletişim noktasında eksiklikleri olduğunu söyleyen Arat, "Beşiktaş'ın kurumsal medyası yok. Kendi taraftarıyla iletişim kurmuyor. Kulübe değil yöneticiye bağlı medya ile iletişim kuruyor. Beşiktaş'ın kurumsal medyasını kulübün iletişim medyasına alacağız. Dijital medyada rakiplerimizi geçeceğiz. Herkes BJK TV'yi merak ediyor. Dijitalde 7x24 açık olacak bir TV kuracağız. Beşiktaş medya orijinal yapımlarını dünyaya satarak gelir elde edeceğiz. Beşiktaş'ın haklarını gasp edenlerden hesap soran bir yönetim olacağız." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın borcunu 4,5 yılda kapatacağız"

Siyah-beyazlıların dijitalleşmede geri kaldığını ve gelir getirecek bir uygulama yapılacağını söyleyen Hasan Arat, şunları söyledi:

"Yeni gelir kalemleri oluşturmak için acil çözümlere ihtiyaç var. Beşiktaşlılara özel dijital cüzdan ve kredi kartını da kapsayan sadakat programını hayata geçireceğiz. Yeni doğan bebeğimize Beşiktaş kartı verilecek. Burada biriken hesabıyla büyüdüğünde kulübümüze üye olabilecek. Kartal Yuvalarında ve kafe, restoranlarda Beşiktaş puan kazandıracak. Kombine, üyelik aidatı ve kurum ödemelerinin yanı sıra İstanbul Kart'a puan aktarabilecek. Beşiktaş yatırım fonunu kuracağız. Beşiktaş girişim sermayesi fonunu kuracağız. Beşiktaş bireysel emeklilik fonunu kuracağız. Beşiktaş uygulaması sayesinde özel şartlarda kredi kullanabilecek. Dünyanın önde gelen bankalarla ve yönetim şirketiyle prensip anlaşmasına vardık. Kazanılan puanlar tokena dönüştürülecek. Beşiktaş uygulamasıyla boş kalan koltuklara son dakika satışı yapılabilecek. Kadınlar ve çocuklar için ayrı fırsatlar sunacağız. Üniversiteli gençler için finansal kolaylıklar sağlayacağız. Bu dijital proje Beşiktaş'a yılda 25 milyon dolar para getirecek. Bizim yönetimimizde Türkiye'nin en iyi finansman yöneticileri var. Bu proje onlarla hazırlandı. Bu yöneticiler ve sizin desteğinizle Beşiktaş'ın borcunu 4,5 yılda kapatacağız. Beşiktaş Junior Club sayesinde bebekler kongre üyesi olacak ve geleceğin yüz bin kongre üyesini oluşturacağız."

"Plazayı kimseye sormadan kiraya veriyorlarmış. Biz buna engel olduk"

Gayrimenkul konusunda planlarını da anlatan Arat, "Tesislerimiz bakımsız. Beşiktaş'ın üyeleri gayrimenkulle ilgili sorunları bilmiyor. Beşiktaş Plaza neresi diyorum çoğu insan bilmiyor. Süleyman Seba'nın oturduğu ofis var ya, orayı bilmeyenler var. Ben Akaretler'e taşıyacağız deyince plazalara taşıyacağız zannettiler. Bugün plazayı kimseye sormadan kiraya veriyorlarmış. Biz buna engel olduk. Biz geldikten sonra FEDA dönemlerini sonlandıracağız. Biz bize yeteriz Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ın geleceği için gayrimenkul yatırımları yapacağız. Bu fon gayrimenkulleri geliştirecek ve her taraftarımız gücü oranında katılabilecek. Girişim sermayesi yatırım fonuyla taraftarımız şirketlere önder yatırım yapıp ortak olacak. Bu şirketleri Beşiktaş'ın gücüyle büyüteceğiz." diye konuştu.

Kulübün Akaretler'deki plazalarını residans yapacağını söyleyen Arat, Fulya'daki Şan Ökten Tesisleri'nin yeniden ayağa kaldırılacağını, Akatlar'da basketbol salonunu yıkarak yenisini yapacaklarını ve aynı zamanda altyapı için de bir alan oluşturacaklarını belirtti.

Kartal Yuvaları'nı 81 ile yaymak istediklerini söyleyen Arat, göreve gelmeleri halinde 27 gün içinde yüzüncü yıl forması ve ürünlerini satışa sunacaklarını dile getirdi.

"Basketbolda ana hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak"

Basketboldan da bahseden Arat, "Basketbol geçen sene küme düşüyordu sesimizi çıkartmadık. Allah korudu kümede kaldık. Bu sene Nedim Yücel geldi takım daha iyi. Basketbolda ana hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak olacak. Kadın voleybol takımımız, kadın voleybolu dünyada 1 numara. Beşiktaş bu işi çok ciddiye kalacak. Bugün maçlar 10 bin kişiyle oynanıyor. Altyapıdan başlayarak çok önemli hamleler yapacağız. Erkek voleybol geri getireceğiz. Hentbol bizim tarihimiz. Hentbolu ne hale getirdiler. Hentbol layık olduğu yere geri dönecek. Beşiktaş'ın olimpiyatlarda sporcusu yok. Bu bizim ana hedeflerimizden birisi olacak. Paris'e yetişmemiz çok zor ama 2028 için özellikle kadın sporcularımızla program yapacağız. 23 yaşında Nesrin Baş dünya şampiyonu oldu. Su sporlarına başlayacağız. Olimpiyatlarda kadın, erkek takım şampiyonaları var. Beşiktaş'ta yüzme ve jimnastik çok ağırlıklı olacak. E-Spor 350-400 milyon dolar hacme sahip. Beşiktaş orada da kuvvetli şekilde devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.