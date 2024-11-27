Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat görevinden istifa etti

Son 4 haftada aldığı sonuçlarla 11 puan kaybeden Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat Futbol A.Ş.'deki görevini bıraktı. Siyah beyazlı ekibin 1 numarası için KAP'a yapılan açıklamada Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın futbol takımı sorumluluğuna getirildiğini duyuruldu.

Başkanlık koltuğunda da seçime kadar Hüseyin Yücel oturacak.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.