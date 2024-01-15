Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Rosier imza için şehirden ayrıldı

Beşiktaş'ta Eric Bailly ve Jean Onana'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere.

Siyah beyazlıların kadro dışı bıraktığı 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier, Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice ile anlaştı.

Fransız ekibi, tecrübeli sağ beki satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.

L'equipe'te yer alan haberde Nice'in satın alma opsiyonu 3 milyon Euro'nun altında bulunuyor.

Habere göre Valentin Rosier, Fransız ekibine imza atmak için Fransa'ya gitti. Rosier'in ilerleyen saatlerde şehirde olması bekleniyor.