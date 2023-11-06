Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la yola devam kararı
Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmeden "yola devam" kararı çıktı.
06/11/2023
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda yenilen Beşiktaş'ta moraller bozuk...
Siyah-beyazlılarda yenilginin yanısıra Eric Bailly - Tayfur Bingöl gerilimi de gündemde...
Antalyaspor maçında Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ü sert bir şekilde uyarmasına sinirlenen Burak Yılmaz, ikinci yarıda Fildişili stoperi oyundan çıkarmıştı. Bailly, daha sonra sosyal medya hesabından özür metni yayımlamıştı.
Tüm bu yaşananlar sonrası siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın geleceği merak konusu olmuştu.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz ile tesislerde görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmeden "yola devam" kararı çıktı.
3 Aralık’ta yapılacak seçimlere kadar Burak Yılmaz’ın takımın başında olacağı ifade edildi.