Beşiktaş'ta Cyle Larin için yeni gelişme!
Beşiktaş Yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk talepte bulunan Cyle Larin'le yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.
30/11/2021
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt alan yönetim, kararını verdi.
Teknik ekiple son bir değerlendirme yapan Siyah-Beyazlılar, 2.5 milyon Euro'luk talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.
Siyah-beyazlı yönetim, Cyle Larin'in son kararına göre yeni bir planlama yapacak. Ayrılık ihtimali halinde, yeni oyuncu arayışları başlayacak.