Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
29/12/2023
Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.