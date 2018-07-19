Beşiktaş'ta Fabri'nin yerine o geliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın talip olduğu İspanyol kalecisi Fabri'nin olası transferi halinde yerine gelecek ismi belli etti.

Buna göre Fabri'in takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş, Kolombiyalı kaleci David Ospina'yı renklerine bağlayacak. Kolombiyalı gazeteci Esteban Jaramillo konuya ilişkin gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

KOLOMBİYALI GAZETECİ AÇIKLADI

Jaramillo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ospina, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı ve imzayı bekliyor. Ospina, Beşiktaş'ın teklifini Sevilla ve Napoli'den daha cazip buldu. Bu nedenle yeni adresi Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Arsenal tarafından 2014'ün Temmuz ayında Fransa'nın Nice ekibinden 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisi geride bıraktığımız sezonda Arsenal ile 21 resmi maçta forma giydi. Ospina, 2018 Dünya Kupası'nda da Kolombiya son 16 turunda İngiltere'ye penaltı atışları sonucunda elenirken ülkesi adına kupada oynanan 4 maçta da kaleyi koruyan isimdi.