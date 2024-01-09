Beşiktaş'ta Fernando Santos'un sözleşme süresi belli oldu

Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos'u KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlılar, Fernando Santos ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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09/01/2024

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Beşiktaş'ta Fernando Santos'un sözleşme süresi belli oldu

Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-Beyazlılar, Portekizli teknik adamın sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

Buna göre Beşiktaş, Fernando Santos ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Siyah-Beyazlılardan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere  2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

09/01/2024 14:07
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TAGS: Beşiktaş, Fernando Santos
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