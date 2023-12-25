Beşiktaş'ta Filippo Inzaghi sürprizi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Filippo Inzaghi ihtimali belirdi. Siyah-Beyazlıların Filippo Inzaghi'yi listesine eklediği belirtildi.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına derhal başladı.

Listesine birçok yabancı teknik direktör alan Beşiktaş, Solskjaer başta olmak üzere birçok adayıyla görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ta yerli aday konumundaki tek isim ise Sergen Yalçın.

Öte yandan Beşiktaş'ın bir İtalyan teknik adamı daha gündemine aldığı öne sürüldü.

Fabio Cannavaro'yu listesinde tutan Beşiktaş, beIN SPORTS'un haberine göre Filippo Inzaghi'yi de adayları arasına ekledi.

An itibarıyla Salernitana'yı çalıştıran Filippo Inzaghi'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Salernitana, 17. haftası geride kalan Serie A'nın son sırasında yer alıyor.

Salernitana ile 10 maça çıkan Filippo Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik alarak maç başına 0.9 puan ortalaması yakaladı.