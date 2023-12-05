Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Hasan Arat seçilirken, yeni yönetimde Futbol sorumlu yönetici görevinde olacak olan Feyyaz Uçar'dan ilk açıklama geldi.



"BİZİM DÖNEMİMİZDEN FARKLI OLMAYACAK"



Beşiktaş'ta 12 yıl futbol oynayan, yardımcı antrenörlük yapan Uçar, A Spor'a yaptığı açıklamada yeni döneme dair ipuçları verirken, "Bizim dönemden farklı bir şey olmayacak. Öncelikli olarak kendi evlatlarımızın olduğu bir iskeletle, onu güzel takviyelerle tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"HALA ANLAMAMAKTA ISRAR EDEN OLURSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"



Siyah beyazlı takımın kadrosundaki oyuncular hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, "Mevcut kadroda kullanacağımız oyuncular, takım içerisinden kazanacağımız oyuncular var. Hala anlamamakta ısrar eden oyuncular olursa yapacak bir şey yok." dedi.



"RIZA HOCANIN NELER YAPABİLECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"



Daha tempolu, daha istekli, daha mücadeleci bir takım kuracaklarını belirten Uçar, eski takım arkadaşı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'la ilgili ise "Rıza Hoca ile 12 sene futbol oynadım. Yardımcı hocalığını yaptım. Neler yapabileceğini çok iyi biliyorum." diye konuştu.